Фетисов: не знаю, смог бы сейчас Кучеров пробиться в тот же ЦСКА

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, бывший президент ЦСКА Вячеслав Фетисов подвёл итоги плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Поздравляю российских ребят из «Тампы» с завоеванием Кубка Стэнли. Особенно рад за Никиту Кучерова. Те перстни, которые я купил ребятам в своё время после победы в Кубке Харламова, помогают им сейчас завоёвывать им другие перстни и кубки (смеётся). Кучеров – мальчишка, которого мы заприметили в своё время. Не знаю, смог бы он сейчас пробиться в тот же ЦСКА, но тем не менее я рад, что Никита стал настоящим лидером чемпионов НХЛ. «Тампу», кстати, создавал Стив Айзерман – человек, с которым я выиграл два Кубка Стэнли. Это грамотный и умный управленец, прекрасно понимающий игру. Так что я, конечно, рад за «Тампу», потому что у меня есть определённая связь с этой командой.

Не обидно ли за «Даллас»? Ну Саша Радулов туда поехал, чтобы Кубок выиграть, и ему сейчас, конечно, очень обидно. Я знаю, что такое проигрывать в финале плей-офф, это не очень приятное ощущение. Хотелось бы пожелать Радулову, чтобы перетерпел этот момент и продолжил свою карьеру на высоком уровне. Ему нельзя отпускать свою мечту.

Справедливо ли «Конн Смайт Трофи» достался Виктору Хедману? Очень динамичная оборона у «Тампы», это современный формат команды, где защитники активно участвуют в игре. Возможно, приз MVP плей-офф Хедману – это признание нового стиля команды, где у игрока обороны особая роль. Нам, конечно, в какой-то степени обидно, что эта награда не досталась Кучерову или Василевскому, наши ребята, понятное дело, лучшие, но в этом случае, считаю, всё справедливо», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Кучеров: мне вообще всё равно на ЦСКА