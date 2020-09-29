Кубок Шпенглера отменён впервые за 64 года. В Швейцарии должен был сыграть «Ак Барс»

Глава оргкомитета Кубка Шпенглера Марк Джинола заявил, что в этом году турнир не состоится из-за коронавируса. По словам функционера, директорат турнира не мог гарантировать безопасность участникам соревнований даже в случае организации максимальной защиты от вируса.
Кубок Шпенглера – старейший клубный международный турнир в Европе, который проводится с 1923 года. За это время не состоялось только четыре розыгрыша – в 1939, 1940, 1949 и 1956 годах. В 2019 году победителем турнира в Швейцарии стала сборная Канады.
В турнире традиционно участвуют местный «Давос» и сборная Канады, составленная из игроков, выступающих в европейских клубах. Остальные участники определяются организаторами. В 2020 году от России в Давос должен был отправиться казанский «Ак Барс».
- 29 сентября 2020
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