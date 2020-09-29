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Худобин — о рукопожатии с Василевским: я всех уважаю. Хоккей — это мужской спорт

Худобин — о рукопожатии с Василевским: я всех уважаю. Хоккей — это мужской спорт
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин рассказал о кратком разговоре со своим визави из «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андреем Василевским во время традиционной церемонии рукопожатия после завершения финальной серии Кубка Стэнли.

«Я всех уважаю. Это мужской спорт. То, что происходит на льду, остаётся на льду. И неважно, на каком языке вы разговариваете. Вообще-то, перед матчем ты собираешься на войну. Но когда всё заканчивается, то возвращаешься к нормальной человеческой жизни.

Я просто поздравил Василевского. Не так легко выиграть Кубок Стэнли. Этот трофей достаётся тяжело. Но наконец-то они это сделали. Поэтому с моей стороны были только поздравления», – цитирует Худобина пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Видео рукопожатия Андрея Василевского и Антона Худобина после завершения серии
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