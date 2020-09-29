Ларионов: в «Далласе» есть потрясающий защитник Хейсканен. Он будет сильнее Хедмана

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов поделился мнением о дальнейших перспективах «Даллас Старз».

«Очень сложно говорить о будущих шансах для Радулова, когда только что проиграл битву. Шансы всегда есть, мы их рассмотрим через год, когда начнётся плей-офф. У «Далласа» сбалансированная команда, в этом году потрясающе отыграл плей-офф Худобин, есть потрясающий молодой защитник Хейсканен, думаю, в будущем он будет сильнее Хедмана.

В «Далласе» хороший сплав молодости и ветеранов. У Сергачёва тоже есть задатки стать сильнее Хедмана. Он очень интересный парень, за несколько лет в НХЛ у него уже сложился характер. Всё зависит от него, надеюсь, это не последний его успех», — сказал Ларионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.