Грабовский: «Северсталь» всегда была быстрой командой, Разин поставил хорошую дисциплину

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский рассказал о подготовке команды к матчу регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью».
«Понятно, что давление со стороны соперников становится больше. Команды более пристально и детально разбирают компоненты нашей игры: в большинстве, в меньшинстве, в равных составах. Поэтому всё надо делать чётко, быстро, не расслабляться. В предыдущей игре сбавили обороты. Всё это надо восстановить, быть голодными до новых побед. Победа — это хорошее чувство. Надо его сохранять. Ребята понимают: когда выигрываешь, то совсем по-другому чувствуешь себя.
«Северсталь» всегда была быстрой командой. Тренер поставил хорошую дисциплину, видна самоотдача и работоспособность. На домашней арене солидная поддержка, очень шумно. Тут хороший быстрый лёд. Игра будет интересная. Шостак и Кодола? Это хорошие игроки. Кодола может и забить, и отдать. С ним надо действовать плотнее. Наши ребята должны понимать, что он для многих молодых ещё и конкурент в сборной. Поэтому надо стараться сыграть в тело, жёстко, а не чувствовать себя вторым номером», — приводит слова Грабовского пресс-служба клуба.
- 29 сентября 2020
-
17:17
-
17:09
-
16:46
-
16:24
-
15:30
-
14:55
-
14:21
-
14:00
-
13:42
-
13:30
-
13:10
-
12:36
-
12:11
-
12:00
-
11:45
-
11:16
-
11:00
-
10:31
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:44
-
09:30
-
09:10
-
09:01
-
08:46
-
08:30
-
08:25
-
08:04
-
08:02
-
07:59
-
07:50
-
07:46
-
07:42
-
07:36