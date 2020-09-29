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Грабовский: «Северсталь» всегда была быстрой командой, Разин поставил хорошую дисциплину

Грабовский: «Северсталь» всегда была быстрой командой, Разин поставил хорошую дисциплину
Хоккей / КХЛ 0

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский рассказал о подготовке команды к матчу регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью».

«Понятно, что давление со стороны соперников становится больше. Команды более пристально и детально разбирают компоненты нашей игры: в большинстве, в меньшинстве, в равных составах. Поэтому всё надо делать чётко, быстро, не расслабляться. В предыдущей игре сбавили обороты. Всё это надо восстановить, быть голодными до новых побед. Победа — это хорошее чувство. Надо его сохранять. Ребята понимают: когда выигрываешь, то совсем по-другому чувствуешь себя.

«Северсталь» всегда была быстрой командой. Тренер поставил хорошую дисциплину, видна самоотдача и работоспособность. На домашней арене солидная поддержка, очень шумно. Тут хороший быстрый лёд. Игра будет интересная. Шостак и Кодола? Это хорошие игроки. Кодола может и забить, и отдать. С ним надо действовать плотнее. Наши ребята должны понимать, что он для многих молодых ещё и конкурент в сборной. Поэтому надо стараться сыграть в тело, жёстко, а не чувствовать себя вторым номером», — приводит слова Грабовского пресс-служба клуба.

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