Никита Сошников пропустит ближайшие игры «Салавата Юлаева»
В «Салавате Юлаеве» растёт число игроков, заразившихся коронавирусом, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
К Теэму Хартикайнену, Маркусу Гранлунду, Григорию Панину, Юха Метсоле, Павлу Коледову, Александру Кадейкину, Петру Хохрякову и Владимиру Жаркову добавились другие игроки основы. Ближайшие встречи уфимского клуба пропустят Никита Сошников, Владислав Сухачёв и Даниил Тарасов.
«Салават Юлаев» занимает в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ третье место, набрав 16 очков. Следующий матч регулярного чемпионата уфимский клуб проведёт с екатеринбургским «Автомобилистом». Встреча состоится завтра, 30 сентября, в Уфе на одноимённом стадионе. Начало встречи — в 17:30 мск.
Игроки «Салавата Юлаева» Метсола, Коледов, Кадейкин и Хохряков пропустят матч с «Витязем»
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