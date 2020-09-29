Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Никита Сошников пропустит ближайшие игры «Салавата Юлаева»

Никита Сошников пропустит ближайшие игры «Салавата Юлаева»
Хоккей / КХЛ 0

В «Салавате Юлаеве» растёт число игроков, заразившихся коронавирусом, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

К Теэму Хартикайнену, Маркусу Гранлунду, Григорию Панину, Юха Метсоле, Павлу Коледову, Александру Кадейкину, Петру Хохрякову и Владимиру Жаркову добавились другие игроки основы. Ближайшие встречи уфимского клуба пропустят Никита Сошников, Владислав Сухачёв и Даниил Тарасов.

«Салават Юлаев» занимает в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ третье место, набрав 16 очков. Следующий матч регулярного чемпионата уфимский клуб проведёт с екатеринбургским «Автомобилистом». Встреча состоится завтра, 30 сентября, в Уфе на одноимённом стадионе. Начало встречи — в 17:30 мск.

Игроки «Салавата Юлаева» Метсола, Коледов, Кадейкин и Хохряков пропустят матч с «Витязем»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020