Никита Сошников пропустит ближайшие игры «Салавата Юлаева»

В «Салавате Юлаеве» растёт число игроков, заразившихся коронавирусом, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

К Теэму Хартикайнену, Маркусу Гранлунду, Григорию Панину, Юха Метсоле, Павлу Коледову, Александру Кадейкину, Петру Хохрякову и Владимиру Жаркову добавились другие игроки основы. Ближайшие встречи уфимского клуба пропустят Никита Сошников, Владислав Сухачёв и Даниил Тарасов.

«Салават Юлаев» занимает в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ третье место, набрав 16 очков. Следующий матч регулярного чемпионата уфимский клуб проведёт с екатеринбургским «Автомобилистом». Встреча состоится завтра, 30 сентября, в Уфе на одноимённом стадионе. Начало встречи — в 17:30 мск.