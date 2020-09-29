Каски — о переходе в «Авангард»: Хартли — хороший учитель. Я сделал правильный выбор

Защитник «Авангарда» Оливер Каски поделился впечатлениями от перехода в омский клуб.

«Клуб проявил интерес ко мне, а я, в свою, слышал о «ястребах» только хорошие вещи. До того, как подписать контракт, я поговорил с Вилле Поккой. И он сказал, что был здесь счастлив, а также рассказал много хорошего о команде. Так что, я легко принял решение перейти в «Авангард».

Стал ли Боб Хартли для меня серьёзным фактором, склонившим к переходу в «Авангард»? Безусловно. Вообще, хотел бы сказать, что в «Авангарде» вся организация хорошо работает. Боб — хороший учитель. Думаю, что я сделал правильный выбор.

Слухи, что Хартли был недоволен мной на предсезонке? Честно говоря, я ничего об этом не слышал. Конечно, Боб ставил передо мной серьёзные цели, и иногда он может быть довольно строгим. И я думаю, что такой подход действительно работает», — приводит слова Каски Allhockey.Ru.