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«Нью-Джерси» отдал форварда Михаила Мальцева в аренду СКА

«Нью-Джерси» отдал форварда Михаила Мальцева в аренду СКА
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» отправил российского нападающего Михаила Мальцева в СКА на правах аренды, информирует официальный сайт клуба. Игрок будет играть за клуб из Санкт-Петербурга до старта сезона-2020/2021 за океаном.

В минувшем сезоне 22-летний форвард выступал в АХЛ. За «Бингхэмтон Дэвилз» провёл 49 матчей и забросил 11 шайб при 10 результативных передачах.

Михаил Мальцев – воспитанник СКА, где и начал профессиональную карьеру в сезоне-2014/2015. Следующий сезон провёл в составе юниорской сборной России, выступавшей в МХЛ, затем вернулся в систему родного клуба. В составе основной команды дебютировал в сентябре 2017 года в игре с «Ладой», в матче с «Югрой» отметился первой передачей. По итогам сезона-2017/2018 стал обладателем Кубка континента и бронзовым призёром чемпионата России.

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