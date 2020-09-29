«Нью-Джерси» отдал форварда Михаила Мальцева в аренду СКА

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» отправил российского нападающего Михаила Мальцева в СКА на правах аренды, информирует официальный сайт клуба. Игрок будет играть за клуб из Санкт-Петербурга до старта сезона-2020/2021 за океаном.
В минувшем сезоне 22-летний форвард выступал в АХЛ. За «Бингхэмтон Дэвилз» провёл 49 матчей и забросил 11 шайб при 10 результативных передачах.
Михаил Мальцев – воспитанник СКА, где и начал профессиональную карьеру в сезоне-2014/2015. Следующий сезон провёл в составе юниорской сборной России, выступавшей в МХЛ, затем вернулся в систему родного клуба. В составе основной команды дебютировал в сентябре 2017 года в игре с «Ладой», в матче с «Югрой» отметился первой передачей. По итогам сезона-2017/2018 стал обладателем Кубка континента и бронзовым призёром чемпионата России.
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