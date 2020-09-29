КХЛ перенесла на один год Неделю звёзд хоккея—2021

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой КХЛ приняла решение отменить Неделю звёзд хоккея, которая должна была состояться в январе 2021 года в Риге. Об этом информирует официальный сайт лиги.

«Это очень тяжёлое решение. Впервые за 13 лет истории КХЛ болельщики не увидят шоу с участием лучших игроков, которое с 2016 года объединяет сразу три лиги. К сожалению, невозможно сейчас спрогнозировать, какой будет эпидемиологическая ситуация в январе 2021 года, а рисковать здоровьем хоккеистов и болельщиков мы не имеем права. КХЛ не рассматривала вариант проведения шоу без зрителей – в таком формате оно теряет всякий смысл. Именно болельщики и хоккеисты, которые приезжают на Неделю звёзд из разных стран, – главные его участники, они создают непередаваемую атмосферу праздника. Уверен, что и вариант с частичным заполнением трибун в данной ситуации неприемлем. Только аншлаг делает это событие тем, чем оно всегда было – главным шоу сезона КХЛ. Поэтому лига совместно с принимающей стороной приняла решение отменить Неделю звёзд хоккея в Риге.

Мы обязательно реализуем всё то, что задумали, покажем всё, что хотели показать в январе будущего года. Поверьте, сделано было уже немало. Вместе встретимся в январе 2022 года», — сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Решение о проведении Недели звёзд хоккея в столице Латвии было принято 17 января 2020 года. Она должна была начаться 16 января 2021 года матчем лучших хоккеистов Женской хоккейной лиги и Кубком вызова МХЛ, а завершиться 23-24 января Звёздным уик-эндом на «Арене Рига».