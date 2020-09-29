Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Нефтехимик» обыграл «Куньлунь», у Гудачека три голевые передачи

«Нефтехимик» обыграл «Куньлунь», у Гудачека три голевые передачи
Хоккей / КХЛ 0

«Нефтехимик» одержал победу в матче с китайским «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на «Арене-Мытищи» и завершилась со счётом 4:3.

На 52-й секунде Алексей Волгин с передач Марата Хайруллина и Либора Гудачека вывел гостей вперёд. На 7-й минуте Хайруллин забросил шайбу, а Гудачек записал в актив вторую результативную передачу, также очко за ассист получил Ильдар Шиксатдаров. В начале второго периода Павел Порядин довёл счёт до разгромного, Гудачек сделал третью голевую передачу. На 27-й минуте Тайлер Вонг отыграл одну шайбу, но менее чем через две минуты Александр Кучерявенко с передач Порядина и Глеба Семёнова сделал счёт 4:1. В конце периода Вонг оформил дубль. В середине третьего периода Глеб Зырянов сократил отставание до минимума, но на большее номинальных хозяев не хватило.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 сентября 2020, вторник. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Волгин (Хайруллин, Гудачек) – 00:52' (5x5)   0:2 Хайруллин (Шиксатдаров, Гудачек) – 06:36' (5x5)   0:3 Порядин (Осипов, Гудачек) – 24:01' (5x5)   1:3 Вонг (Челиос) – 26:25' (5x5)   1:4 Кучерявенко (Порядин, Семёнов) – 28:10' (5x5)   2:4 Вонг (Лёфквист) – 39:19' (5x5)   3:4 Зырянов (Шикин, Скворцов) – 50:51' (5x5)

Следующую встречу «Нефтехимик» проведёт дома 3 октября с «Салаватом Юлаевым». «Куньлунь» 4 октября сыграет с московским «Динамо».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020