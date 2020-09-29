«Нефтехимик» обыграл «Куньлунь», у Гудачека три голевые передачи

«Нефтехимик» одержал победу в матче с китайским «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на «Арене-Мытищи» и завершилась со счётом 4:3.
На 52-й секунде Алексей Волгин с передач Марата Хайруллина и Либора Гудачека вывел гостей вперёд. На 7-й минуте Хайруллин забросил шайбу, а Гудачек записал в актив вторую результативную передачу, также очко за ассист получил Ильдар Шиксатдаров. В начале второго периода Павел Порядин довёл счёт до разгромного, Гудачек сделал третью голевую передачу. На 27-й минуте Тайлер Вонг отыграл одну шайбу, но менее чем через две минуты Александр Кучерявенко с передач Порядина и Глеба Семёнова сделал счёт 4:1. В конце периода Вонг оформил дубль. В середине третьего периода Глеб Зырянов сократил отставание до минимума, но на большее номинальных хозяев не хватило.
Следующую встречу «Нефтехимик» проведёт дома 3 октября с «Салаватом Юлаевым». «Куньлунь» 4 октября сыграет с московским «Динамо».
- 29 сентября 2020
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