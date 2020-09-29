Матч «Витязь» — «Барыс» состоится 23 января 2021 года

КХЛ назначила новую дату встречи «Витязь» — «Барыс», сообщается на официальном сайте лиги.



«Лига, в соответствии со статьей 55 Спортивного регламента КХЛ и по согласованию с клубами, приняла решение о назначении новых дат проведения матчей регулярного чемпионата:



«Витязь» — «Барыс» состоится 23 января 2021 года», — говорится в сообщении.



Напомним, шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ с участием «Барыса», которые должны были состояться 18 сентября — с рижским «Динамо», 20 сентября — с «Северсталью», 22 сентября — с «Металлургом», 21 сентября — с «Куньлунем», 29 сентября — с «Витязем» и 1 октября — с «Сочи», было перенесено на более поздний срок из-за первично положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию. Они были зафиксированы у 12 членов команды и тренерского штаба.

КХЛ перенесла шесть матчей «Барыса» из-за коронавируса