Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Матч «Витязь» — «Барыс» состоится 23 января 2021 года

Матч «Витязь» — «Барыс» состоится 23 января 2021 года
Хоккей / КХЛ 0

КХЛ назначила новую дату встречи «Витязь» — «Барыс», сообщается на официальном сайте лиги.

«Лига, в соответствии со статьей 55 Спортивного регламента КХЛ и по согласованию с клубами, приняла решение о назначении новых дат проведения матчей регулярного чемпионата:

«Витязь» — «Барыс» состоится 23 января 2021 года», — говорится в сообщении.

Напомним, шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ с участием «Барыса», которые должны были состояться 18 сентября — с рижским «Динамо», 20 сентября — с «Северсталью», 22 сентября — с «Металлургом», 21 сентября — с «Куньлунем», 29 сентября — с «Витязем» и 1 октября — с «Сочи», было перенесено на более поздний срок из-за первично положительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию. Они были зафиксированы у 12 членов команды и тренерского штаба.

КХЛ перенесла шесть матчей «Барыса» из-за коронавируса
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020