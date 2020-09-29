Чинахов сравнял счёт во встрече с «Йокеритом», Найт сделал изящный пас не глядя

Форвард «Авангарда» Егор Чинахов сравнял счёт во встрече с «Йокеритом», забросив вторую шайбу в КХЛ.
Помог ему в этом Корбан Найт, который, получив пас от Толчинского перед воротами, не глядя направил шайбу себе за спину. Там передачу ждал 19-летний Егор Чинахов. Отправив её под перекладину, он сравнял счёт в матче.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
После второго периода счёт 1:1.
Напомним, «Авангард» в этом сезоне сыграл 11 встреч, из которых проиграл только три: уфимскому «Салавату Юлаеву» (2:3), екатеринбургскому «Автомобилисту» (3:4 ОТ) и казанскому «Ак Барсу» (1:2 Б). В двух последних матчах омский клуб одержал две победы: с китайским «Куньлунь Ред Стар» (3:1) и магнитогорским «Металлургом» (2:0). На счету «Йокерита» три победы в пяти встречах сезона.
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