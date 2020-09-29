«Металлург» переиграл «Локомотив» в серии буллитов, отыгравшись за минуту до конца матча

Магнитогорский «Металлург» переиграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на «Арене-2000-Локомотив» и завершилась в серии буллитов — 4:3.



Уже на 7-й минуте Роман Савченко с передачи Даниила Тесанова вывел хозяев вперёд. Однако спустя всего 40 секунд после пропущенной шайбы Егор Яковлев сравнял счёт. Ему ассистировали Сергей Плотников и Максим Карпов. В начале второго периода Семён Кошелев забросил первую шайбу в составе нового клуба. Вторую результативную передачу во встрече сделал Плотников, также шайбу на свой счёт записал Андрей Нестрашил.

На 48-й минуте Егор Коршков сравнял счёт, а на 56-й «Локомотив» вышел вперёд усилиями Павла Красковского. Однако «Металлург» смог отрыгаться, выпустив шестого полевого игрока вместо Василия Кошечкина. Егор Мартынов за минуту и 2 секунды до конца периода восстановил равновесие в счёте. Победу в серии буллитов принёс Яковлев.

Напомним, что следующую встречу «Локомотив» проведёт 1 октября. Ярославский коллектив примет казанский «Ак Барс». «Металлург» 2 октября дома сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».