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«Металлург» переиграл «Локомотив» в серии буллитов, отыгравшись за минуту до конца матча

«Металлург» переиграл «Локомотив» в серии буллитов, отыгравшись за минуту до конца матча
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» переиграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на «Арене-2000-Локомотив» и завершилась в серии буллитов — 4:3.

Уже на 7-й минуте Роман Савченко с передачи Даниила Тесанова вывел хозяев вперёд. Однако спустя всего 40 секунд после пропущенной шайбы Егор Яковлев сравнял счёт. Ему ассистировали Сергей Плотников и Максим Карпов. В начале второго периода Семён Кошелев забросил первую шайбу в составе нового клуба. Вторую результативную передачу во встрече сделал Плотников, также шайбу на свой счёт записал Андрей Нестрашил.
На 48-й минуте Егор Коршков сравнял счёт, а на 56-й «Локомотив» вышел вперёд усилиями Павла Красковского. Однако «Металлург» смог отрыгаться, выпустив шестого полевого игрока вместо Василия Кошечкина. Егор Мартынов за минуту и 2 секунды до конца периода восстановил равновесие в счёте. Победу в серии буллитов принёс Яковлев.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 сентября 2020, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 4
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Савченко (Тесанов) – 06:23' (5x5)   1:1 Яковлев (Плотников, Карпов) – 07:03' (5x5)   1:2 Кошелев (Плотников, Нестрашил) – 24:21' (5x4)   2:2 Коршков (Иванов) – 47:50' (5x5)   3:2 Красковский (Малышев, Ильенко) – 55:25' (5x5)   3:3 Мартынов (Бек, Карпов) – 58:58' (6x5)   3:4 Яковлев – 65:00' (ПБ)

Напомним, что следующую встречу «Локомотив» проведёт 1 октября. Ярославский коллектив примет казанский «Ак Барс». «Металлург» 2 октября дома сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».

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