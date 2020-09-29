Минское «Динамо» одержало шестую победу подряд, обыграв «Северсталь»

Минское «Динамо» обыграло «Северсталь». Встреча проходила в ледовом дворце в Череповце и завершилась со счётом 4:1.



Минчане вышли вперёд на третьей минуте встречи. Шайбу с передач Брэндона Козуна и Роба Клинкхаммера забросил Владислав Колячонок. Следующей шайбы пришлось ждать вплоть до конца второго игрового отрезка. За 37 секунд до конца периода Егор Шарангович увеличил преимущество динамовцев. Вторую результативную передачу на свой счёт записал Колячонок, ещё один голевой пас сделал Шейн Принс. В начале третьего периода Клинкхаммер забросил третью шайбу «Динамо». Затем команды обменялись шайбами, установив итоговый счёт — 4:1.

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Эта победа стала шестой подряд для минского коллектива.

Напомним, следующая встреча «Динамо» запланирована на 1 октября. Минский клуб отправится в гости к рижским одноклубникам. «Северсталь» в этот же день примет в Череповце финский «Йокерит».