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Минское «Динамо» одержало шестую победу подряд, обыграв «Северсталь»

Минское «Динамо» одержало шестую победу подряд, обыграв «Северсталь»
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» обыграло «Северсталь». Встреча проходила в ледовом дворце в Череповце и завершилась со счётом 4:1.

Минчане вышли вперёд на третьей минуте встречи. Шайбу с передач Брэндона Козуна и Роба Клинкхаммера забросил Владислав Колячонок. Следующей шайбы пришлось ждать вплоть до конца второго игрового отрезка. За 37 секунд до конца периода Егор Шарангович увеличил преимущество динамовцев. Вторую результативную передачу на свой счёт записал Колячонок, ещё один голевой пас сделал Шейн Принс. В начале третьего периода Клинкхаммер забросил третью шайбу «Динамо». Затем команды обменялись шайбами, установив итоговый счёт — 4:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Эта победа стала шестой подряд для минского коллектива.

Напомним, следующая встреча «Динамо» запланирована на 1 октября. Минский клуб отправится в гости к рижским одноклубникам. «Северсталь» в этот же день примет в Череповце финский «Йокерит».

КХЛ - регулярный чемпионат
29 сентября 2020, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Колячонок (Козун, Клинкхаммер) – 02:55' (5x5)   0:2 Шарангович (Колячонок, Принс) – 39:23' (5x5)   0:3 Клинкхаммер (Спунер, Менелл) – 43:35' (5x4)   1:3 Вихарев (Яковлев, Адамчук) – 53:10' (5x4)   1:4 Воронин (Протас, Демков) – 59:03' (en)
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