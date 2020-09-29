Кожевников — о видео с Ротенбергом: зависть — страшная вещь

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников встал на защиту Романа Ротенберга. Напомним, из-за эпидемии коронавируса у СКА выбыл весь тренерский штаб. В матче 25 сентября с «Ак Барсом» место исполняющего обязанности главного тренера команды из Петербурга занял глава штаба и вице-президент СКА Роман Ротенберг. Спустя три дня после матча видео с записью его выступления на пресс-конференции стало иметь вирусный характер. Его выложили в свои соцсети многие известные люди. В частности, это сделали бывший комментатор Василий Уткин и бывший теннисист Евгений Кафельников.
«Очень удивлён комментариями таких известных людей, как Василий Уткин и Евгений Кафельников, про Романа Ротенберга. Да, на пресс-конференции ему было нелегко после такого матча. Мысли формулировать трудно в такой момент. Но почему началась такая травля? Все накинулись, словно дети в школе, когда свои недостатки пытаются скрыть за счёт других. Не понимаю, чего люди накинулись! В наше время все хотят только поржать, а на реальную работу никто не смотрит. Пусть не лезут в хоккей, а занимаются делом, если оно у них, конечно, есть. Не буду больше ничего говорить про этих двух персонажей. Но нужно соблюдать субординацию и сначала думать, а потом уже кому-то что-то говорить. Адекватный человек вряд ли поступил бы так, как Кафельников и Уткин. Если кто не знает, по какой причине один закончил играть в теннис, а другой — комментировать, поднимите публикации в Интернете. Многое про них узнаете. И вообще, зависть — страшная вещь», — сказал Кожевников «Чемпионату».
- 29 сентября 2020
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