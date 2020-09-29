Воробьёв: Прохоркин съездил с нами «туристом», хотя изначально мы на него рассчитывали

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги встречи с ярославским «Локомотивом».
«Матч давался тяжело. «Локомотив» — молодцы, быстро двигались, хорошая команда. Рады, что отобрали два очка. Хорошо, что у нас сегодня забили два защитника. Яковлев ещё и победный буллит забил красиво. Но у нас ещё есть над чем работать.
Земчёнок не играл из-за микротравмы. Прохоркин съездил с нами «туристом», хотя изначально мы на него рассчитывали. Не буду больше прогнозировать его состояние. Как сможет, сразу будет играть. Это наш первый центр», — приводит слова Воробьёва пресс-служба КХЛ.
Напомним, встреча, проходившая на «Арене-2000-Локомотив», завершилась победой «Магнитки» в серии буллитов — 4:3. Победную шайбу забросил защитник Егор Яковлев.
- 29 сентября 2020
-
23:24
-
23:05
-
22:45
-
22:03
-
22:00
-
21:39
-
21:38
-
21:23
-
21:16
-
21:12
-
20:54
-
20:32
-
20:21
-
20:00
-
19:40
-
19:30
-
18:42
-
18:33
-
18:21
-
18:14
-
17:44
-
17:17
-
17:09
-
16:46
-
16:24
-
15:30
-
14:55
-
14:21
-
14:00
-
13:42
-
13:30
-
13:10
-
12:36
-
12:11
-
12:00