Воробьёв: Прохоркин съездил с нами «туристом», хотя изначально мы на него рассчитывали

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги встречи с ярославским «Локомотивом».



«Матч давался тяжело. «Локомотив» — молодцы, быстро двигались, хорошая команда. Рады, что отобрали два очка. Хорошо, что у нас сегодня забили два защитника. Яковлев ещё и победный буллит забил красиво. Но у нас ещё есть над чем работать.



Земчёнок не играл из-за микротравмы. Прохоркин съездил с нами «туристом», хотя изначально мы на него рассчитывали. Не буду больше прогнозировать его состояние. Как сможет, сразу будет играть. Это наш первый центр», — приводит слова Воробьёва пресс-служба КХЛ.



Напомним, встреча, проходившая на «Арене-2000-Локомотив», завершилась победой «Магнитки» в серии буллитов — 4:3. Победную шайбу забросил защитник Егор Яковлев.