Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Воробьёв: Прохоркин съездил с нами «туристом», хотя изначально мы на него рассчитывали

Воробьёв: Прохоркин съездил с нами «туристом», хотя изначально мы на него рассчитывали
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги встречи с ярославским «Локомотивом».

«Матч давался тяжело. «Локомотив» — молодцы, быстро двигались, хорошая команда. Рады, что отобрали два очка. Хорошо, что у нас сегодня забили два защитника. Яковлев ещё и победный буллит забил красиво. Но у нас ещё есть над чем работать.

Земчёнок не играл из-за микротравмы. Прохоркин съездил с нами «туристом», хотя изначально мы на него рассчитывали. Не буду больше прогнозировать его состояние. Как сможет, сразу будет играть. Это наш первый центр», — приводит слова Воробьёва пресс-служба КХЛ.

Напомним, встреча, проходившая на «Арене-2000-Локомотив», завершилась победой «Магнитки» в серии буллитов — 4:3. Победную шайбу забросил защитник Егор Яковлев.

«Металлург» переиграл «Локомотив» в серии буллитов, отыгравшись за минуту до конца матча
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020