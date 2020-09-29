Скабелка: в «Локомотиве» нет резервистов, каждый из нас лидер. Не может быть оправданий

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвёл итоги встречи с «Металлургом» (3:4 Б).



«Хороший матч, понравилась наша игра. В первом периоде мы входили в игру: у нас новые сочетания, вернулись отсутствующие ребята. Во втором и третьем периодах создали очень много моментов. Не забили. Третий пропущенный гол немного смазал концовку. Всё равно хочу поблагодарить ребят, здорово сыграли, хотя не всё получалось в завершении. Нашли в себе силы, сравняли, но шайба «Металлурга» в концовке не позволила нам выиграть. Про буллиты, наверное, говорить не буду.



Не согласен, что мы начали хорошо играть только с третьего периода. Во втором периоде мы переиграли соперника по броскам — 15-5, доминировали. Да, был отрезок минуты в три, когда «Металлург» наложил на нашу смену свои две, мы получили удаление и пропустили гол. В первом периоде — да, соперник поддавливал, но следующие периоды были нашими.



В «Локомотиве» нет резервистов. Каждый из нас лидер, не может быть никаких оправданий. Кто-то играет сегодня, кто-то — завтра. У ребят есть шанс проявить себя. Не знаю, что сказать про буллиты. В своё время сам был буллитёром, тоже не всегда получалось. Но из пяти попыток хотя бы одну мы должны были забивать. Ребята отдали много сил, на буллитах не хватило эмоций, «изюма». Просто так Василию Кошечкину сложно забить.



На сегодняшний день практически все игроки «Локомотива» приступили к тренировкам. Сложно сказать, кто сыграет с «Ак Барсом», ситуации бывают разные. Завтра соберёмся, послушаем доктора и решим, кто будет играть», — приводит слова Скабелки пресс-служба КХЛ.

«Металлург» переиграл «Локомотив» в серии буллитов, отыгравшись за минуту до конца матча