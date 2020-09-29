Хартли — об удалении Семёнова: считаю, это была борьба

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Йокеритом» (3:2 ОТ).
«Сложная, боевая победа. Мы здорово реализовали большинство и выстояли в меньшинстве. Два гола Егора Чинахова не могут не радовать, форвард прогрессирует. Считаю, в эпизоде с удалением Семёнова была борьба. Нам ничего не оставалось, кроме как продолжить играть. Когда лишаешься одного из двенадцати нападающих, надо реагировать на это. Мы перетряхнули звенья. Я счастлив. «Йокерит» очень хорошо действует в большинстве, здорово двигает шайбу. Очень доволен, что мы выстояли пять минут в меньшинстве, не позволили перехватить сопернику инициативу. «Йокерит» — мощная физически команда, которая оставляет тебе мало пространства на площадке», — приводит слова специалиста
пресс-служба КХЛ.
- 29 сентября 2020
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