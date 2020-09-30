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«Рейнджерс» выкупит контракт Хенрика Лундквиста уже на этой неделе

«Рейнджерс» выкупит контракт Хенрика Лундквиста уже на этой неделе
Хоккей / НХЛ 0

Канадский Sportsnet раскрывает подробности возможного расставания «Нью-Йорк Рейнджерс» с 38-летним шведским голкипером Хенриком Лундквистом.

Как стало известно источнику, «Рейнджерс» выкупит последний год контракта ветерана-вратаря Лундквиста уже на этой неделе. Это решение знаменует собой конец 15-летней эпохи в Нью-Йорке для будущего ветерана Зала славы. Лундквист имел ограничение в размере $ 8,5 млн по 7-летнему контракту, который он подписал в 2013 году, но в итоге после расторжения он получит только $ 5,5 млн от общей суммы зарплаты за сезон-2020/2021.

Напомним, что ранее «Рейнджерс» выкупили контракты Кевина Шаттенкирка за $ 6,08 млн, Дэна Жирарди за $ 1,11 млн, Райана Спунера за $ 0,3 млн и теперь к этому списку добавляется Хенрик Лундквист за $ 5,5 млн. В следующем сезоне у «синерубашечников» будет почти $ 13 млн «мёртвой» капитализации.

The Athletic: Лундквист готов покинуть «Рейнджерс» после 15 лет в клубе
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