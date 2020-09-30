Стали известны полные результаты голосования за «Конн Смайт Трофи»

Ассоциация хоккейных журналистов сообщила подробности голосования за обладателя приза самому ценному игроку плей-офф НХЛ.
«Конн Смайт Трофи» ежегодно вручается самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли по итогам голосования, в котором традиционно принимают участие 18 членов ассоциации. Голосование завершилось за 10 минут до завершения шестого матча серии между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз» (2:0, 4-2). Каждый из участников назвал трех кандидатов, баллы распределились по схеме 5-3-1. В бюллетенях были упомянуты только четыре игрока «Тампы».
Первое место занял защитник Виктор Хедман с 70 баллами (девять первых мест, восемь вторых и одно третье).
Второе место – нападающий Брейден Пойнт с 66 баллами (восемь первых мест, восемь вторых и два третьих).
Третье место – нападающий Никита Кучеров с 25 баллами (одно первое место, два вторых и 14 третьих).
Четвёртое место – вратарь Андрей Василевский с одним баллом (одно третье место).
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