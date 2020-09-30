Стали известны полные результаты голосования за «Конн Смайт Трофи»

Ассоциация хоккейных журналистов сообщила подробности голосования за обладателя приза самому ценному игроку плей-офф НХЛ.



«Конн Смайт Трофи» ежегодно вручается самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли по итогам голосования, в котором традиционно принимают участие 18 членов ассоциации. Голосование завершилось за 10 минут до завершения шестого матча серии между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз» (2:0, 4-2). Каждый из участников назвал трех кандидатов, баллы распределились по схеме 5-3-1. В бюллетенях были упомянуты только четыре игрока «Тампы».



Первое место занял защитник Виктор Хедман с 70 баллами (девять первых мест, восемь вторых и одно третье).

Второе место – нападающий Брейден Пойнт с 66 баллами (восемь первых мест, восемь вторых и два третьих).

Третье место – нападающий Никита Кучеров с 25 баллами (одно первое место, два вторых и 14 третьих).

Четвёртое место – вратарь Андрей Василевский с одним баллом (одно третье место).

Проброс мимо MVP. Кучеров и Василевский с отрывом проиграли Хедману «Конн Смайт Трофи» Шведский защитник — настоящая машина и эталон хоккеиста. У россиян было мало шансов на главный индивидуальный трофей плей-офф.