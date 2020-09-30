Каменский — о финале Кубка Стэнли: мы вновь увидели класс российской вратарской школы

Вице-президент КХЛ, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский подвёл итоги финальной серии Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старз» (4-2), отдельно отметив игру российских вратарей команд — Андрея Василевского из «Тампы» и Антона Худобина из «Далласа».



«Василевский очень стабильно и почти без огрехов провел весь плей-офф, как и вообще все последние сезоны в НХЛ. Но надо отметить и Худобина, без которого «Даллас» мог вообще не дойти до финала и не довести решающее противостояние до шести матчей. Мы вновь увидели класс российской вратарской школы.



Думаю, что триумф «Тампы» всё же закономерен. Слишком уж долго команда шла к нему, имея сильный состав, тренерский штаб и менеджмент. Всё время случались осечки в плей-офф, но клуб гнул свою линию, имел чёткую стратегию развития и заслуженно пришёл к победе. Хотя «Даллас» здорово сопротивлялся, и мы увидели сильную серию и вообще интересный плей-офф», — приводят слова Каменского «Известия».

Проброс мимо MVP. Кучеров и Василевский с отрывом проиграли Хедману «Конн Смайт Трофи» Шведский защитник — настоящая машина и эталон хоккеиста. У россиян было мало шансов на главный индивидуальный трофей плей-офф.