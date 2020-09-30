Кравчук — о дебюте Волкова в последнем матче финала: благородный ход главного тренера

Финалист Кубка Стэнли Игорь Кравчук прокомментировал решение главного тренера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джона Купера предоставить нападающему Александру Волкову возможность сыграть в шестом матче финала плей-офф НХЛ с «Даллас Старз» (2:0, 4-2).
«Это благородный ход главного тренера, но не думаю, что он руководствовался только этим. Вряд ли на матчи такой важности выпускают игроков исключительно ради строчки в их биографии о выигрыше трофея. Полагаю, здесь было и желание освежить игру «Тампы», и уверенность в Волкове, который в нынешнем сезоне был в обойме главной команды, но до этого хорошо зарекомендовал себя в фарм-клубе, а сейчас постепенно созревает для игры в НХЛ. И Александр не подвёл Купера, заработав большинство, с которого был открыт счёт», — приводят слова Кравчука «Известия».
Для российского форвард это был дебютный матч в плей-офф в карьере, благодаря этому теперь его имя будет выгравировано на Кубке Стэнли.
- 30 сентября 2020
-
10:00
-
09:36
-
09:15
-
09:09
-
08:51
-
08:25
-
08:10
-
07:56
-
06:13
-
04:01
-
02:46
- 29 сентября 2020
-
23:58
-
23:42
-
23:24
-
23:05
-
22:45
-
22:03
-
22:00
-
21:39
-
21:38
-
21:23
-
21:16
-
21:12
-
20:54
-
20:32
-
20:21
-
20:00
-
19:40
-
19:30
-
18:42
-
18:33
-
18:21
-
18:14
-
17:44
-
17:17