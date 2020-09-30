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Кравчук — о дебюте Волкова в последнем матче финала: благородный ход главного тренера

Кравчук — о дебюте Волкова в последнем матче финала: благородный ход главного тренера
Хоккей / НХЛ 0

Финалист Кубка Стэнли Игорь Кравчук прокомментировал решение главного тренера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джона Купера предоставить нападающему Александру Волкову возможность сыграть в шестом матче финала плей-офф НХЛ с «Даллас Старз» (2:0, 4-2).

«Это благородный ход главного тренера, но не думаю, что он руководствовался только этим. Вряд ли на матчи такой важности выпускают игроков исключительно ради строчки в их биографии о выигрыше трофея. Полагаю, здесь было и желание освежить игру «Тампы», и уверенность в Волкове, который в нынешнем сезоне был в обойме главной команды, но до этого хорошо зарекомендовал себя в фарм-клубе, а сейчас постепенно созревает для игры в НХЛ. И Александр не подвёл Купера, заработав большинство, с которого был открыт счёт», — приводят слова Кравчука «Известия».

Для российского форвард это был дебютный матч в плей-офф в карьере, благодаря этому теперь его имя будет выгравировано на Кубке Стэнли.

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