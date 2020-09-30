Квартальнов: «Торпедо» — неудобный соперник для «Ак Барса». Все линии сыграли слабо
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо» (2:4).
«Проиграли, все линии сыграли слабо, ниже своих возможностей. Много сказать невозможно. Надо добавлять, искать свою игру. Всё по делу, заслуженно. Причин много. Проигрываем единоборства. Два гола – можно выиграть матч, но пропустить четыре – это слишком много. Игры с «Торпедо» даются тяжело. Можно сказать, что для нас это неудобный соперник.
Почему не сыграл Зарипов? Это не ротация. Хованов? По решению тренера. Любчич не стушевался, хотя у него была первая встреча. Неплохо выглядел», – приводит слова Квартальнова пресс-служба казанского клуба.
«Торпедо» одержало четвёртую победу в сезоне, обыграв «Ак Барс»
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