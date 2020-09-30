Ламорелло: думаю, что картина с вратарской линией «Айлендерс» вполне очевидна

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло поделился ожиданиями от селекционной работы.

«Сейчас я всё внимание уделяю налаживанию связи с каждым из наших ограниченно свободных агентов, а также с теми, кто становится неограниченно свободным агентом, чтобы понять, что можно сделать. Мы специально не общались на эту тему во время плей-офф, но сейчас говорим об этом. Я думаю, что мы подпишем всех наших игроков в своё время.

Я думаю, что картина с нашей вратарской линией вполне очевидна. Конечно, нам хотелось бы подписать всех наших свободных агентов, и мы находимся на связи с ними. У нас есть определённое количество времени, и нам нужно всё тщательно обдумать, чтобы предпринять какие-либо шаги. На данный момент новостей нет. Вы узнаете о них, когда придёт время. Эти игроки внесли фантастический вклад в игру команды. Они замечательные люди. Конечно, мы хотим, чтобы они остались. Сделаем всё возможное.

Сейчас мы оцениваем все возможные ситуации. В крайнем случае нам придётся пойти на шаги, которых мы хотели бы избежать. Но меня устраивают намеченные нами планы. Они позволят нам собрать команду, с которой мы начнём следующий сезон», — цитирует Ламорелло пресс-служба Национальной хоккейной лиги.