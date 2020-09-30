Мильштейн: Кучеров — добрый и улыбчивый парень за пределами хоккейной жизни

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, рассказал о человеческих качествах своего клиента.



«Никита — очень хороший, добрый и улыбчивый парень за пределами хоккейной жизни. Его жизнь чётко делится на два компонента: личный и профессиональный. К хоккею он относится очень серьёзно. Поэтому то, что вы видите на льду и в СМИ, это только одна его часть. В своей личной жизни он совсем другой человек. Его семья, близкие и друзья привыкли видеть улыбающегося, смеющегося и дружелюбного парня.



Хороших хоккеистов много, но немало и тех, которые, достигая какой-то высоты, на этом останавливаются. Это точно не про Кучерова. Он не останавливается, продолжает прогрессировать. Этот год был не про индивидуальные награды, он был полностью посвящён тому, чтобы помочь команде выиграть Кубок Стэнли.



Свою игру изменила вся команда, включая Никиту. Но ещё не забывайте, что, когда весной все отдыхали и ждали межсезонья, он продолжал работать. По ходу сезона он смотрел тонну видео. И своей собственной игры, и других игроков. Каждый день, пока нельзя было кататься, он трудился у себя в гараже. Не прекращал работать ни на один день даже после прошлогоднего чемпионата мира. Он улучшил свою игру и уже в этом, конечно же, поменялся с прошлого сезона», — цитирует Мильштейна пресс-служба НХЛ.

Проброс мимо MVP. Кучеров и Василевский с отрывом проиграли Хедману «Конн Смайт Трофи» Шведский защитник — настоящая машина и эталон хоккеиста. У россиян было мало шансов на главный индивидуальный трофей плей-офф.