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Меньшиков — об уходе из «Трактора»: прошлый сезон хотелось забыть как страшный сон

Меньшиков — об уходе из «Трактора»: прошлый сезон хотелось забыть как страшный сон
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Сибири» Виталий Меньшиков ответил на вопрос, почему в межсезонье принял контрактное предложение новосибирского клуба.

«Мне предлагали остаться в Челябинске, но после окончания регулярки хотелось уехать подальше и забыть прошедший провальный сезон как страшный сон. Мы неоднократно перед подписанием контракта общались и с Фастовским и с Заварухиным. Главный тренер проявлял личную заинтересованность в моём переходе, подробно объяснял, в какой роли видит меня в команде и чего хочет от меня на льду.

В итоге мы с супругой приняли решение вернуться в Новосибирск, где я провёл три очень хороших сезона, у меня здесь есть квартира и много друзей. На предсезонке и в контрольных матчах я выкладывался, как мог, доказывал, что во мне не ошиблись», — приводят слова Меньшикова «Известия».

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