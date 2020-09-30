Стал известен полный порядок выбора в первом раунде драфта НХЛ 2020 года

После завершения финальной серии Кубка Стэнли определился порядок выбора на драфте НХЛ 2020 года. Он пройдёт в удалённом режиме. Первый раунд состоится 6 октября, а раунды со второго по седьмой – 7 октября.

Право первого выбора ранее досталось «Нью-Йорк Рейнджерс», выигравшим второй этап драфт-лотереи. Места со второго по восьмое были распределены между командами после первого этапа лотереи. Очередность выборов с 16-го по 31-й определилась по итогам розыгрыша Кубка Стэнли.

Первый раунд:

1. «Нью-Йорк Рейнджерс»

2. «Лос-Анджелес Кингз»

3. «Оттава Сенаторз» (от «Сан-Хосе Шаркс»)

4. «Детройт Ред Уингз»

5. «Оттава»

6. «Анахайм Дакс»

7. «Нью-Джерси Дэвилз»

8. «Баффало Сэйбрз»

9. «Миннесота Уайлд»

10. «Виннипег Джетс»

11. «Нэшвилл Предаторз»

12. «Флорида Пантерз»

13. «Каролина Харрикейнз» (от «Торонто Мэйпл Лифс»)

14. «Эдмонтон Ойлерз»

15. «Торонто» (от «Питтсбург Пингвинз»)

16. «Монреаль Канадиенс»

17. «Чикаго Блэкхоукс»

18. «Нью-Джерси» (от «Аризоны Койотс»)

19. «Калгари Флэймз»

20. «Нью-Джерси» (от «Тампа-Бэй Лайтнинг» через «Ванкувер Кэнакс»)

21. «Коламбус Блю Джекетс»

22. «Рейнджерс» (от «Каролины»)

23. «Филадельфия Флайерз»

24. «Вашингтон Кэпиталз»

25. «Колорадо Эвеланш»

26. «Сент-Луис Блюз»

27. «Анахайм» (от «Бостон Брюинз»)

28. «Оттава» (от «Нью-Йорк Айлендерс»)

29. «Вегас Голден Найтс»

30. «Даллас Старз»

31. «Сан-Хосе» (от «Тампы»).