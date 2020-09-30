Министр спорта области: в «Сибири» всё нормально, команда показывает хорошую игру

Министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов сообщил, что все представители «Сибири» вылечились от коронавируса. В августе сообщалось, что результаты тестов 11 представителей новосибирского клуба на коронавирусную инфекцию показали положительный результат.

«По поводу хоккейной «Сибири» всё нормально, все выздоровели, команда показывает хорошую игру», — цитирует Ахапова ТАСС.

«Сибирь» находится на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав девять очков в 11 матчах. Сегодня, 30 сентября, команда Николая Заварухина в домашнем матче сыграет со СКА. В свою очередь «армейский» клуб продолжает выступать в молодёжном составе. В списке травмированных находятся 18 игроков СКА.