Воропаев: в «Сочи» сейчас нет никакой паники, у штаба Андриевского есть кредит доверия
Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев прокомментировал неудачный старт команды в регулярном чемпионате КХЛ.
«Конечно, всегда хочется большего, и мы стремимся побеждать, но никакой паники в „Сочи“ сейчас нет, команда работает и готовится к играм в штатном режиме. У нас много молодых ребят, сильно обновился состав. Кредит доверия к тренерскому штабу Александра Андриевского есть. Если вы заметили, то порой мы проигрываем матчи из-за глупых индивидуальных ошибок, над которыми будем работать и которые будем убирать», — сказал Воропаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
ХК «Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав пять очков в девяти матчах.
Провальный старт. Тренеры клубов КХЛ, которых могут уволить в ближайшее время
А одного из специалистов уже успели понизить.
- 30 сентября 2020
-
12:45
-
12:22
-
12:10
-
11:45
-
11:25
-
11:00
-
10:41
-
10:21
-
10:00
-
09:36
-
09:15
-
09:09
-
08:51
-
08:25
-
08:10
-
07:56
-
06:13
-
04:01
-
02:46
- 29 сентября 2020
-
23:58
-
23:42
-
23:24
-
23:05
-
22:45
-
22:03
-
22:00
-
21:39
-
21:38
-
21:23
-
21:16
-
21:12
-
20:54
-
20:32
-
20:21
-
20:00
Партнерский контент