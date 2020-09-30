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Воропаев: в «Сочи» сейчас нет никакой паники, у штаба Андриевского есть кредит доверия

Воропаев: в «Сочи» сейчас нет никакой паники, у штаба Андриевского есть кредит доверия
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев прокомментировал неудачный старт команды в регулярном чемпионате КХЛ.

«Конечно, всегда хочется большего, и мы стремимся побеждать, но никакой паники в „Сочи“ сейчас нет, команда работает и готовится к играм в штатном режиме. У нас много молодых ребят, сильно обновился состав. Кредит доверия к тренерскому штабу Александра Андриевского есть. Если вы заметили, то порой мы проигрываем матчи из-за глупых индивидуальных ошибок, над которыми будем работать и которые будем убирать», — сказал Воропаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

ХК «Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав пять очков в девяти матчах.

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