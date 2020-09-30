Защитник «Барыса» Диц второй год подряд признан лучшим хоккеистом в Казахстане
Защитник «Барыса» Даррен Диц признан лучшим хоккеистом года в Казахстане по версии журналистов. Об этом сообщает Sports.kz.
27-летний хоккеист набрал больше всего очков (39) по итогам голосования. По итогам опроса восемь обозревателей поставили защитника на первое место, семь — на второе и ещё один — на третье.
Вторую позицию занял голкипер «Локомотива» Эдди Паскуале. Третий — нападающий «Барыса» Никита Михайлис.
На звание хоккеиста года номинировались не только казахстанцы, но и выступающие в местных клубах легионеры. В прошлом году канадец Диц, получивший гражданство Казахстана, также был назван лучшим. В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Даррен забросил четыре шайбы в пяти встречах.
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