Защитник «Барыса» Диц второй год подряд признан лучшим хоккеистом в Казахстане

Защитник «Барыса» Даррен Диц признан лучшим хоккеистом года в Казахстане по версии журналистов. Об этом сообщает Sports.kz.



27-летний хоккеист набрал больше всего очков (39) по итогам голосования. По итогам опроса восемь обозревателей поставили защитника на первое место, семь — на второе и ещё один — на третье.



Вторую позицию занял голкипер «Локомотива» Эдди Паскуале. Третий — нападающий «Барыса» Никита Михайлис.



На звание хоккеиста года номинировались не только казахстанцы, но и выступающие в местных клубах легионеры. В прошлом году канадец Диц, получивший гражданство Казахстана, также был назван лучшим. В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Даррен забросил четыре шайбы в пяти встречах.

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