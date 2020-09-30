Арзамасцев — об уходе из «Салавата»: подустал психологически, засиделся на одном месте

Защитник «Автомобилиста» Захар Арзамасцев ответил на вопрос, почему в межсезонье принял контрактное предложение екатеринбургского клуба после ухода из «Салавата Юлаева».
«Глупо винить кого-то в этой ситуации. Это уже история, и не хотелось бы в данную тему углубляться. Возможно, я сам несколько успокоился, так как выступал за «Салават» уже пятый год, хотя, естественно, это не оправдание, всегда надо выкладываться до конца. Наверное, где-то подустал психологически, засиделся на одном месте.
Я абсолютно не жалею о своем выборе перейти в клуб из Екатеринбурга, и старт сезона только подтверждает правильность моего решения. Были причины, почему я хотел уйти, но ворошить это уже нет смысла, и дело тут даже не в сумме контракта. Я понимал: что-то нужно менять. Конечно, и Уфа за пять лет стала родным городом, и с бытовой точки зрения смена обстановки была не очень удобна, но надо было принять это непростое решение.
Я хотел поработать с таким титулованным иностранным специалистом, как Билл Питерс. И счастлив, что в итоге поступил именно так. Я 20 лет играю в хоккей, и тут он мне подсказывает, как, например, правильно ставить клюшку, буквально до сантиметра. Он много вещей показывает и объясняет, что сильно помогает в играх. Пока мне всё нравится, я кайфую и получаю удовольствие от хоккея. Дай бог, чтобы это продолжалось и дальше», — приводят слова Арзамасцева «Известия».
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