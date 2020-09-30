«Амур» напомнил болельщикам команды о запрете политических акций на матчах

«Амур» в официальном «инстаграме» напомнил болельщикам о необходимости соблюдения правил поведения на арене во время матчей КХЛ.



«В связи с участившимися случаями проведения несанкционированных рекламных и политических акций хоккейный клуб «Амур» напоминает, что во время проведения домашних матчей ХК «Амур» и МХК «Амурские Тигры» запрещено проведение любых политических и рекламных акций, а также торговля или распространение любым способом продукции рекламного, сувенирного, политического, религиозного и расистского характера (включая плакаты, листовки, буклеты).



Нарушение данных правил дает организатору матча право выдворения нарушителей за пределы спортсооружения без возмещения стоимости входного билета, а в случаях совершения ими противоправных действий привлечения к административной или уголовной ответственности. Особо обращаем ваше внимание на то, что нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований является административным правонарушением, предусмотренным статьей 20.31 КоАП РФ.



Подобные деяния наказываются наложением административного штрафа в размере от 3 до 10 тысяч рублей или обязательными работами на срок до 160 часов с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от 6 месяцев до 3 лет либо без такового», – говорится в официальном заявлении клуба.