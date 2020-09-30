Роман Ротенберг покинул расположение СКА из-за симптомов простуды

Стал известен состав санкт-петербургского СКА на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью», который пройдёт в Новосибирске сегодня, 30 сентября. Начало встречи — в 15:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Исполнять обязанности главного тренера будет Лев Бердичевский, который сменил в этом качестве главу штаба Романа Ротенберга. 39-летнего Ротенберга на сей раз не будет на лавке команды. Ассистировать Бердичевскому будут Александр Титов и Питер Хирш.

Как сообщает пресс-служба «армейского» клуба, глава штаба СКА почувствовал симптомы простуды и, чтобы не подвергать риску здоровье игроков, тренеров и персонала, покинул расположение команды для прохождения углублённого медобследования.