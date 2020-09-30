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Роман Ротенберг покинул расположение СКА из-за симптомов простуды

Роман Ротенберг покинул расположение СКА из-за симптомов простуды
Хоккей / КХЛ 0

Стал известен состав санкт-петербургского СКА на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью», который пройдёт в Новосибирске сегодня, 30 сентября. Начало встречи — в 15:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Исполнять обязанности главного тренера будет Лев Бердичевский, который сменил в этом качестве главу штаба Романа Ротенберга. 39-летнего Ротенберга на сей раз не будет на лавке команды. Ассистировать Бердичевскому будут Александр Титов и Питер Хирш.

Как сообщает пресс-служба «армейского» клуба, глава штаба СКА почувствовал симптомы простуды и, чтобы не подвергать риску здоровье игроков, тренеров и персонала, покинул расположение команды для прохождения углублённого медобследования.

В составе СКА на матч с «Сибирью» трое дебютантов. Ротенберга не будет на лавке команды
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