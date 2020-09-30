Защитник минского «Динамо» Дерябин получил травму

Защитник минского «Динамо» Дмитрий Дерябин получил повреждение во встрече с челябинским «Трактором». Хоккеист внесён в список травмированных, сообщается на официальном сайте белорусской команды.



Срок восстановления игрока составит около недели. Есть возможность, что Дерябин примет участие в первом поединке следующей домашней серии, который состоится 7 октября. Соперником минчан станет ХК «Сочи».



Отмечается, что точная информация о характере повреждения 20-летнего защитника поступит после медицинского обследования в Минске.



В нынешнем сезоне Дерябин принял участие в шести встречах, не отметившись результативными действиями. Защитник набрал четыре минуты штрафного времени при показателе полезности «-4».

Минское «Динамо» одержало шестую победу подряд, обыграв «Северсталь»