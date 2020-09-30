Маннинен пропустит встречу с «Автомобилистом», Скрынник дебютирует за «Салават»

«Салават Юлаев» объявил состав на встречу с «Автомобилистом», сообщается на официальной странице уфимского клуба в «Твиттере».



Пятёрки выглядят следующим образом:

Бирюков — Алексеев, Кугрышев — Воробьёв — Амиров;

Лисовец — Коробов, Пустозёров — Алалыкин — Баранов;

Семёнов — Мухамадуллин, Кузьмин — Шевченко — Лукин;

Мясищев — Петрищев, Скориков — Козлов — Пашин.

Дебютирует за уфимцев Александр Скрынник, который займёт место в воротах. Дмитрий Брагинский станет его сменщиком.



Стоит отметить, что встречу пропустит Сакари Маннинен. Кроме того на матч не заявлены Теэму Хартикайнен, Маркус Гранлунд, Григорий Панин, Юха Метсола, Павел Коледов, Александр Кадейкин, Пётр Хохряков и Владимир Жарков, а также Никита Сошников, Владислав Сухачёв и Даниил Тарасов.