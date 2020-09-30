«Рейнджерс» выкупили контракт Лундквиста

«Нью-Йорк Рейнджерс» выкупил контракт 38-летнего голкипера Хенрика Лундквиста, сообщается на официальной странице клуба в «Твиттере».
Ранее отмечалось, что «Рейнджерс» выкупят последний год контракта ветерана-вратаря Лундквиста уже на этой неделе. Это решение знаменует собой конец 15-летней эпохи в Нью-Йорке для будущего члена Зала славы. Лундквист имел ограничение в размере $ 8,5 млн по семилетнему контракту, который он подписал в 2013 году, но в итоге после расторжения он получит только $ 5,5 млн от общей суммы зарплаты за сезон-2020/2021.
Напомним, что ранее «Рейнджерс» выкупили контракты Кевина Шаттенкирка за $ 6,08 млн, Дэна Жирарди за $ 1,11 млн, Райана Спунера за $ 0,3 млн, и теперь к этому списку добавляется Хенрик Лундквист за $ 5,5 млн. В следующем сезоне у «синерубашечников» будет почти $ 13 млн «мёртвой» капитализации.
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