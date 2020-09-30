Защитник Никита Пивцакин подписал контракт со «Спартаком», сообщается на официальной странице клуба в «Твиттере». Ранее хоккеист находился на пробном контракте, проведя за красно-белых один матч с московским «Динамо».
Соглашение действует до 30 апреля 2021 года. 29-летний защитник в общей сложности сыграл в КХЛ 526 матчей, выступая за «Авангард», ЦСКА и магнитогорский «Металлург». На его счету 107 (33+74) очков при показателе полезности «+24».
Текущая серия побед красно-белых составляет два матча. 26 сентября москвичи обыграли «Амур» (3:1), а через два дня столичное «Динамо» (5:4 Б). Ранее «Спартак» потерпел четыре поражения кряду. 20 сентября команда Олега Знарка проиграла на выезде в московском дерби «Динамо» со счётом 0:5. Ранее красно-белые на домашнем льду проиграли минскому «Динамо» (3:4 ОТ), «Трактору» (1:2) и СКА (0:2).
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