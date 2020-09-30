Голкипер СКА Бердин был удалён за толчок нападающего Шарова на борт

Голкипер СКА Михаил Бердин получил удаление во встрече с «Сибирью».



Вратарь в середине третьего периода вытолкнул нападающего хозяев Александра Шарова на борт. Судьи квалифицировали это как блокировку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Ранее СКА смог отыграться со счёта 1:3. На это петербургскому клубу понадобилась всего 1 минута и 49 секунд. Сначала Владимир Ткачёв сократил отставание. Через минуту и 18 секунд Ярослав Дыбленко с передачи Кирилла Кирсанова сравнял счёт. А ещё через 31 секунду 19-летний Арсений Бринкман вывел СКА вперёд, забросив свою первую шайбу в КХЛ. Ему ассистировал новичок команды Дмитрий Завгородний, набравший первый результативный балл за новую команду.



Напомним, что обязанности главного тренера СКА исполняет Лев Бердичевский, который сменил в этом качестве главу штаба Романа Ротенберга. 39-летнего Ротенберга на сей раз нет на лавке команды. Ассистентами Бердичевского назначены Александр Титов и Питер Хирш.