СКА одержал волевую победу над «Сибирью», отыгравшись с 1:3

СКА одержал победу над «Сибирью». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» и закончилась со счётом 6:4.



Хозяевам быстро удалось вырваться вперёд усилиями Виктора Комарова и Дмитрия Саюстова. В середине второго периода Андрей Кузьменко сократил отставание, но «Сибирь» быстро восстановила преимущество в две шайбы. Однако затем у СКА получилось отыграться. На это петербургскому клубу понадобилась всего одна минута и 49 секунд. Сначала Владимир Ткачёв сократил отставание. Через минуту и 18 секунд Ярослав Дыбленко с передачи Кирилла Кирсанова сравнял счёт. А ещё через 31 секунду 19-летний Арсений Бринкман вывел СКА вперёд, забросив свою первую шайбу в КХЛ. Ему ассистировал новичок команды Дмитрий Завгородний, набравший первый результативный балл за новую команду. В третьем периоде команды обменялись шайбами, а точку в матче поставил Миро Аалтонен.

Напомним, что обязанности главного тренера СКА исполняет Лев Бердичевский, который сменил в этом качестве главу штаба Романа Ротенберга. 39-летнего Ротенберга на сей раз нет на лавке команды. Ассистентами Бердичевского назначены Александр Титов и Питер Хирш.