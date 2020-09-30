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СКА одержал волевую победу над «Сибирью», отыгравшись с 1:3

СКА одержал волевую победу над «Сибирью», отыгравшись с 1:3
Хоккей / КХЛ 0

СКА одержал победу над «Сибирью». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» и закончилась со счётом 6:4.

Хозяевам быстро удалось вырваться вперёд усилиями Виктора Комарова и Дмитрия Саюстова. В середине второго периода Андрей Кузьменко сократил отставание, но «Сибирь» быстро восстановила преимущество в две шайбы. Однако затем у СКА получилось отыграться. На это петербургскому клубу понадобилась всего одна минута и 49 секунд. Сначала Владимир Ткачёв сократил отставание. Через минуту и 18 секунд Ярослав Дыбленко с передачи Кирилла Кирсанова сравнял счёт. А ещё через 31 секунду 19-летний Арсений Бринкман вывел СКА вперёд, забросив свою первую шайбу в КХЛ. Ему ассистировал новичок команды Дмитрий Завгородний, набравший первый результативный балл за новую команду. В третьем периоде команды обменялись шайбами, а точку в матче поставил Миро Аалтонен.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 сентября 2020, среда. 15:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 6
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Комаров (Йокипакка) – 08:11' (5x5)   2:0 Саюстов (Гуркин, Миловзоров) – 16:40' (5x4)   2:1 Кузьменко (Подколзин) – 32:32' (5x5)   3:1 Пастухов – 34:16' (5x5)   3:2 Ткачёв (Николаев) – 36:17' (5x5)   3:3 Дыбленко (Кирсанов) – 37:35' (5x5)   3:4 Бринкман (Завгородний) – 38:06' (5x5)   4:4 Шашков (Романцев, Алексеев) – 43:42' (5x5)   4:5 Белов (Мальцев) – 51:28' (5x5)   4:6 Аалтонен (Завгородний) – 59:34' (en)

Напомним, что обязанности главного тренера СКА исполняет Лев Бердичевский, который сменил в этом качестве главу штаба Романа Ротенберга. 39-летнего Ротенберга на сей раз нет на лавке команды. Ассистентами Бердичевского назначены Александр Титов и Питер Хирш.

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