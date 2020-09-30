М. Мальцев: не хотел возвращаться в Россию, но других вариантов не было

Нападающий СКА Михаил Мальцев подвёл итоги встречи с «Сибирью».



«Сначала стали проигрывать, потом собрались, забили быстрые голы. «Сибирь» расслабилась, мы пытались удержать счёт. Играли в такой же хоккей и победили. Физическое состояние было нормальное, я готовился, несмотря на то что у меня не было команды и я не знал, где начну. Больше игровое состояние надо было вспомнить — как выигрывать вбрасывания и вообще играть в хоккей.



Из СКА позвонили срочно, я провёл две тренировки и сразу согласился играть. Действительно, рассматривал варианты с Европой, не хотел возвращаться в Россию из-за психологического состояния, потому что пришлось бы возвращаться из Америки, потом обратно. Хотел сохранить ментальность. Но других вариантов не было, хотелось играть, а КХЛ — самая сильная лига после Америки. Не стал уже ничего придумывать.



По Мельничуку и Алтыбармакяну нет никакой информации. Они в Питере, готовятся, пока ничего неизвестно. Не знаю, буду ли я потом играть, когда все выздоровеют, потому что в СКА куча народа», — передаёт слова Мальцева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА одержал волевую победу над «Сибирью», отыгравшись с 1:3