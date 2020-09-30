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Завгородний: в Канаде хоккей более прямолинейный, жёсткий, в России более креативный

Завгородний: в Канаде хоккей более прямолинейный, жёсткий, в России более креативный
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий СКА Дмитрий Завгородний подвёл итоги встречи с «Сибирью».

«Хороший матч, в первом периоде вкатился, почувствовал игру. Напряжённый матч, до конца игры боролись, играли. Здесь более креативный хоккей, ребята держат шайбу, больше играют в пас. Не играл семь месяцев, но, думаю, хорошо адаптировался. В Канаде играли в более жёсткий, прямолинейный хоккей. Здесь более интересный, красивый.

Получил предложение от СКА три дня назад, мне позвонили и предложили поиграть. Размышлял минут 30 — час. Посоветовался с близкими, с агентом, и всё», — передаёт слова Завгороднего корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, что СКА одержал победу над «Сибирью». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» и закончилась со счётом 6:4. Петербургский клуб отыгрался с 1:3.

СКА одержал волевую победу над «Сибирью», отыгравшись с 1:3
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