Бердичевский: не знаю, что у Ротенберга. Все, кто в команде, здоровы на 200%

Исполняющий обязанности главного тренера СКА Лев Бердичевский прокомментировал победу в выездном матче с новосибирской «Сибирью» (6:4).



«Мы рады победе. Конечно, хотелось бы меньше пропускать, но в Новосибирске всегда сложно играть. У Тренина, Завгороднего и Мальцева был первый матч, парни хорошо сыграли. У Дмитрия было несколько голевых моментов, они хорошо себя проявили. Неразбериха с главными тренерами? У нас весь тренерский штаб постоянно на связи, работает удалённо, мы обмениваемся мнениями и не останавливаем работу. Конечно, это сказывается на команде, но сейчас такая ситуация во всём мире. У всех хоккеистов есть игровое задание, которое они знают, все профессиональные хоккеисты. Кирилл Кирсанов сегодня сыграл больше 20 минут, это перспективный защитник, совсем молодой. Мы хорошо тренируем нашу молодёжь, в СКА-1946 он у нас много играл.



Как состояние здоровья Романа Ротенберга? Он улетел обследоваться. Что у него, я даже не знаю. Как меня допустили до матча, потому что я тоже был в контактной группе? Я, честно говоря, первый раз от вас об этом слышу. Почему Лещёва тоже нет на скамейке? Мы не вдаёмся в подробности. Все, кто в команде, здоровы на 200%.



Мне приятно приезжать в Новосибирск. У меня здесь прошли два хороших сезона, осталось много знакомых. Мне нравится, как здесь болеют, как любят хоккей. Мы живём в центре города, поэтому была небольшая ностальгия — увидел знакомые места. Хотел бы передать привет всем, кто меня помнит», — передаёт слова Бердичевского корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

СКА одержал волевую победу над «Сибирью», отыгравшись с 1:3