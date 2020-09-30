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Владелец «Рейнджерс»: за 15 лет в клубе Лундквист стал одним из лучших вратарей в истории

Владелец «Рейнджерс»: за 15 лет в клубе Лундквист стал одним из лучших вратарей в истории
Хоккей / НХЛ 0

Владелец клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Джеймс Долан прокомментировал выкуп контракта голкипера команды Хенрика Лундквиста.

«Немногие игроки были настолько же важны франшизе «Рейнджерс», как Хенрик Лундквист. Мы невероятно благодарны за всё, что он сделал для нашей организации. За 15 лет пребывания в команде Хенрик стал не только одним из лучших вратарей в истории хоккея, но одним из ярчайших представителей «Нью-Йорка». Он всегда будет частью семьи «Рейнджерс», — приводит слова Долана ESPN.

Напомним, сегодня, 30 сентября, «Нью-Йорк Рейнджерс» выкупил контракт 38-летнего голкипера Хенрика Лундквиста.

Голкипер выступал за «Рейнджерс» с 2005 года и провёл в команде из Нью-Йорка всю карьеру в НХЛ. В минувшем сезоне 38-летний швед принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата, пропуская в среднем 3,16 шайбы и отражая 90,5% броска.

«Рейнджерс» выкупили контракт Лундквиста
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