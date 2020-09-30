Вячеслав Кулёмин — о матче с «Трактором»: дома всегда играть приятнее

Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Кулёмин поделился ожиданиями от предстоящей встречи с челябинским «Трактором».
«Челябинцы сильно обновили состав. При этом очень качественно. Хорошие легионеры делают результат, матч не будет простым. Ничего нового не скажу: нужно меньше удаляться и играть дисциплинированно. Важно с первых минут войти в игру и диктовать свои условия. Дома всегда играть приятнее. Очень ждём болельщиков на трибунах завтра», — приводит слова нападающего официальный аккаунт «Динамо» в «Телеграме».
В предыдущем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» обыграл московское «Динамо». Матч прошёл на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершился со счётом 5:4 Б. Таким образом, прервалась 6-матчевая победная серия бело-голубых. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» дома встретится с челябинским «Трактором», а «Спартак» — с ЦСКА. Обе встречи состоятся 1 октября.
- 30 сентября 2020
-
22:12
-
21:57
-
21:38
-
21:20
-
20:50
-
20:29
-
19:50
-
19:38
-
19:17
-
19:07
-
18:39
-
18:34
-
18:24
-
18:18
-
18:12
-
18:08
-
18:00
-
17:43
-
17:29
-
17:14
-
17:05
-
16:42
-
16:25
-
15:55
-
15:30
-
15:08
-
14:45
-
14:07
-
13:45
-
13:31
-
13:11
-
12:45
-
12:22
-
12:10
-
11:45