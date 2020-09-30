42-летний Дацюк продлил результативную серию в КХЛ до девяти матчей

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк отличился результативной передачей в первом периоде встречи с уфимским «Салаватом Юлаевым». Таким образом, 42-летний форвард продлил результативную серию в КХЛ до девяти матчей.



На 4-й минуте «Автомобилист» реализовал численное большинство. Дацюк, получив шайбу у левого круга вбрасывания, отдал на пятачок Анатолию Голышеву, однако защитники успели помешать нападающему нанести бросок. Тем не менее на добивание подоспел Георгий Белоусов, переправивший шайбу в ворота и открывший счёт в матче.

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Дацюк набирает очки в девятой встрече кряду. В 11 матчах регулярного чемпионата на счету нападающего 13 очков (3+10).