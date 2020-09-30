«Автомобилист» прервал серию из трёх поражений кряду, обыграв «Салават Юлаев»

«Автомобилист» обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на «Уфа-Арене» и завершилась со счётом 4:1.



Уже на 4-й минуте Георгий Белоусов с передач Павла Дацюка и Анатолия Голышева вывел гостей вперёд, реализовав большинство. В начале второго периода екатеринбургский клуб увеличил преимущество, вновь забив в большинстве. На этот раз отличился Брукс Мэйсек, ему ассистировал Питер Холланд. В середине игрового отрезка Алексей Макеев довёл счёт до разгромного, а ещё через четыре минуты Голышев с передач Белоусова и Чарльза Дженовея реализовал четвёртое большинство «Автомобилиста» в этой встрече. В третьем периоде Родион Амиров смог отыграть одну шайбу, но на большее хозяев не хватило.

Напомним, что матч пропустили целый ряд игроков основы «Салавата». Среди них следующие хоккеисты: Сакари Маннинен, Теэму Хартикайнен, Маркус Гранлунд, Григорий Панин, Юха Метсола, Павел Коледов, Александр Кадейкин, Пётр Хохряков и Владимир Жарков, а также Никита Сошников, Владислав Сухачёв и Даниил Тарасов.