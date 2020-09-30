«Автомобилист» прервал серию из трёх поражений кряду, обыграв «Салават Юлаев»

«Автомобилист» обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на «Уфа-Арене» и завершилась со счётом 4:1.
Уже на 4-й минуте Георгий Белоусов с передач Павла Дацюка и Анатолия Голышева вывел гостей вперёд, реализовав большинство. В начале второго периода екатеринбургский клуб увеличил преимущество, вновь забив в большинстве. На этот раз отличился Брукс Мэйсек, ему ассистировал Питер Холланд. В середине игрового отрезка Алексей Макеев довёл счёт до разгромного, а ещё через четыре минуты Голышев с передач Белоусова и Чарльза Дженовея реализовал четвёртое большинство «Автомобилиста» в этой встрече. В третьем периоде Родион Амиров смог отыграть одну шайбу, но на большее хозяев не хватило.
Напомним, что матч пропустили целый ряд игроков основы «Салавата». Среди них следующие хоккеисты: Сакари Маннинен, Теэму Хартикайнен, Маркус Гранлунд, Григорий Панин, Юха Метсола, Павел Коледов, Александр Кадейкин, Пётр Хохряков и Владимир Жарков, а также Никита Сошников, Владислав Сухачёв и Даниил Тарасов.
- 30 сентября 2020
-
20:29
-
19:50
-
19:38
-
19:17
-
19:07
-
18:39
-
18:34
-
18:24
-
18:18
-
18:12
-
18:08
-
18:00
-
17:43
-
17:29
-
17:14
-
17:05
-
16:42
-
16:25
-
15:55
-
15:30
-
15:08
-
14:45
-
14:07
-
13:45
-
13:31
-
13:11
-
12:45
-
12:22
-
12:10
-
11:45
-
11:25
-
11:00
-
10:41
-
10:21
-
10:00