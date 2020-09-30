Подъяпольский: теперь пришла моя очередь работать с молодыми голкиперами

Голкипер «Северстали» Владислав Подъяпольский, накануне признанный КХЛ лучшим вратарём четвёртой недели регулярного чемпионата, поделился эмоциями от старта чемпионата.
«Прочитал в Интернете. Приятная новость. Ребята из команды поздравили. Считаю, эта награда не индивидуальная, а заслуга всей команды.
Матч с минским «Динамо»? Создали хорошие моменты. У них выступают мастеровитые ребята, им удалось забросить много, а нам — нет.
Первый месяц чемпионата? Стабильно набираем очки, к счастью, нет больших провалов. Главное сейчас — не болеть, чтобы в команде всё было хорошо. Продолжаем работать, стараемся играть на результат.
Первый «сухарь» в сезоне? Конечно, лучше первый раз сыграть на ноль в начале сезона. В прошлом году не получилось, первый «сухарь» был поздним. Но куда больше в матче с «Трактором» порадовала победа. Она важнее, чем игра на ноль. В Челябинске очень помогла команда, ребята ловили шайбу на себя. Это и их успех, один не смог бы сыграть на ноль.
В «Северстали» очень молодая вратарская бригада? Голкиперы хоть и молодые, но уже профессионалы. Раньше и я занимался с более возрастными голкиперами, теперь пришла моя очередь работать с молодыми. Если есть какие-то вопросы, обязательно подскажу нюансы игры.
Тренировки во время острой фазы коронавируса весной? Больше времени было провести с семьёй. В основном жил на даче, а во время подготовки к сезону была возможность покататься на льду. Так что особых проблем с набором формы не было», — приводит слова Подъяпольского пресс-служба КХЛ.
- 30 сентября 2020
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