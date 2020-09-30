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Бучневич попрощался с Лундквистом и Марком Стаалом

Бучневич попрощался с Лундквистом и Марком Стаалом
Хоккей / КХЛ 0

Российский нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич на своей странице в «Инстаграме» попрощался с ветеранами команды Хенриком Лундквистом и Марком Стаалом, которые покинули клуб.

«Для меня было честью четыре года играть бок о бок с вами, Хенрик Лундквист и Марк Стаал. Спасибо вам обоим за то, что были лидерами для всех нас. Настоящие легенды! По вам будут скучать», — говорится в сообщении нападающего.

Напомним, 27 сентября «Детройт Ред Уингз» в «Твиттере» сообщил об обмене с «Нью-Йорк Рейнджерс», в результате которого 33-летний канадский защитник Марк Стаал перешёл в состав «красных крыльев». Сегодня, 30 сентября, «Рейнджерс» выкупил контракт 38-летнего голкипера Хенрика Лундквиста.

«Детройт» объявил о переходе защитника «Рейнджерс» Марка Стаала
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