СКА в результате обмена с «Торпедо» получил права на игрока «Эдмонтона» Ессе Пульюярви

Петербургский СКА в результате обмена с нижегородским «Торпедо» получил права на финского нападающего Ессе Пульюярви. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СКА.



Отмечается, что «Торпедо» получило права на 22-летнего воспитанника СКА голкипера Алексея Мельничука, с которым уже заключило контракт.



Пульюярви был выбран «Эдмонтон Ойлерс» на драфте-2016 под общим четвёртым номером. На данный момент 22-летний форвард выступает финский «Кярпят». Нападающий также играл за финский «Хокки», в АХЛ за фарм-клуб «Эдмонтона» «Бейкерсфилд Кондорс» и в НХЛ за «Ойлерс». В Национальной хоккейной лиге в 139 матчах набрал 37 (17+20) очков. В 2016 году Пульюярви стал победителем и лучшим бомбардиром молодёжного чемпионата мира.

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