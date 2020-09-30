Алексей Василевский: Андрей позвонил с площадки, сразу показал Кубок Стэнли. Рад за него

Защитник «Автомобилиста» Алексей Василевский подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым», а также прокомментировал победу в Кубке Стэнли брата, Андрея Василевского.



«Сыграли главную роль спецбригады большинства и меньшинства. За счёт этого выиграли.



Воспитанники «Салавата»? Все молодцы. По мастерству выделяется Родион Амиров. Знаю, в начале октября у него будет драфт НХЛ, желаем ему удачи, чтобы выбрали повыше. Из всего состава вызвали его.



Андрей выиграл Кубок Стэнли? Молодец, шёл к этой цели. Искренне рад за него, он работяга и трудяга.



Что сказал Андрею, когда позвонил? Он мне сам позвонил, первый, а не я ему. Он набрал с площадки, показал кубок сразу по видео. В ответ поздравил», — приводит слова Василевского «Горобзор.ру».

«Автомобилист» прервал серию из трёх поражений кряду, обыграв «Салават Юлаев»